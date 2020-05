Coronavirus, dove e come fare il test sierologico ad Agrigento e provincia

Da oggi in Sicilia è possibile per chiunque fare uno screening del sangue che permette di scoprire se si ha avuto o meno il Coronavirus. I test sierologici consentono, attraverso un semplice prelievo di sangue in uno dei laboratori pubblici o privati accreditati, di rilevare gli anticorpi anti Sars-Cov-2.

Tre tipi di esame, tutti a pagamento con un costo che oscilla dai 10 ai 30 euro - anche a domicilio pagando 10 euro in più - che consentono di fare la conta parziale degli anticorpi IgG e IgM, campanellini d’allarme dell'infezione polmonare.

I test messi in campo dalla Regione Siciliana sono di tipo A, B o C e partner di tutta questa operazione, coordinata dall’assessorato alla Salute con il Crq (Centro regionale qualità laboratori), è stata la Protezione civile coordinata dall’ingegnere Calogero Foti.

I test di tipo A per medici e operatori sanitari

L’indagine per scoprire IgG e IgM relativa alla categoria A, per cui sono necessarie strumentazioni particolari e reagenti medical system, viene fatta soltanto da due strutture pubbliche, (Ospedale Civile Giovanni Paolo II di Sciacca e Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento) e da quattro private (ABC srl di Agrigento, Laboratori Riuniti Calamita & Lo Bello di Agrigento, Laboratorio Analisi Cliniche Saieva di Realmonte, Analitis S.C.A.R.L di Favara).

Questo tipo di esame, tuttavia, è riservato esclusivamente ad alcuni soggetti ad hoc come personale delle strutture satinarie, medici di medicina generale, pediatri, personale dei presidi di continuità assistenziale, quello delle Unità speciali di continuità assistenziale e quello impegnato nella filiera dell’emergenza sanitaria (centrali operative 118 e operatori Seus).

L'esame di tipo B per tutti i cittadini

Gli esami di tipologia B, invece, sono aperti a tutti i cittadini, e prevedono un prelievo di sangue (circa 3 centilitri). Sono autorizzati a svolgerli tutti i laboratori di Agrigento e provincia, pubblici e privati, che risultino dotati di strumentazione di nuova tecnologia, con fotometro con almeno due filtri e kit con marchio certificato dall’Unione Europea. Devono essere dunque accreditati, contrattualizzati e in regola con i controlli qualità interni ed esterni. La tariffa stabilita va da 18,58 euro (IgG 8 euro, IgM e IgA 8 euro, prelievo 2,58 euro) a 10,58 euro (in caso di ricerca non differenziata tra Igg, Igm e Iga). In questo caso non è prevista la distribuzione dei kit diagnostici da parte della Regione Siciliana ma ogni struttura dovrà approvvigionarsi da sola e le spese saranno a carico del cittadino.

Indagini sierologiche "C" con una card

Anche la tipologia C è aperta a tutti i cittadini e viene fatto attraverso un "pungidito" e una “cartina”, concettualmente simile ad un test di gravidanza. Può essere fatto in una struttura pubblica a scelta tra le seguenti ASP provinciali:

ASP AG Pubblica U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE - AGRIGENTO

ASP AG Pubblica U.O.C. PATOLOGIA CLINICA - AGRIGENTO

AG Pubblica U.O.PATOLOGIA CLINICA OSPEDALE DI SCIACCA

ASP AG Pubblica U.O.s. PATOLOGIA CLINICA P.O. CANICATTI'

ASP AG Pubblica UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - SCIACCA

ASP AG Pubblica UOS DI PATOLOGIA CLINICA CANICATTI

I cittadini potranno fare l'esame privatamente. I laboratori accreditati in tal senso presentano una semplice autorizzazione sanitaria e possono essere anche quelli che operano in regime libero professionale.

I laboratori privati in cui è possibile fare i test sierologici di tipo C sono:

A.C.M.DI MANGIAPANE GIUSEPPA E C.S.A., corso matteotti n.7, 92022 CAMMARATA

ABC SRL, viale della vittoria , 92100 AGRIGENTO

AESCULAPIUS SRL, via torino, 10, 92021 ARAGONA

ANALISI CLICNICHE CENTRO FLEMING SRL, via manzoni, 120, 92100

ANALISI CLINICHE BIOSALUS S.N.C ANALISI CLINICHE BIOSALUS. via cappuccini 145, 92019 SCIACCA

ANALISI CLINICHE DI MARIA SNC DI GIULIA SCAGLIONE & C., via collegio 87, 92011 CATTOLICA ERACLEA

ANALISI CLINICHE DOTT. ACCORDINO F. E DOTT. LA BELLA C. S.N.C, via alessandro volta n 34, 93012 MENFI

ANALISI CLINICHE DOTT.PAOLA MALATO SRL, salita chiesa,30, 92014 PORTO EMPEDOCLE

ANALISI CLINICHE DOTT.SSA PACE LETIZIA & C. S.A.S., corso odierna, 92020 PALMA DI MONTECHIARO

ANALIT S.C.A.R.L, via regina margherita,71, 92026 FAVARA

BIOECOANALIS I, via cap.callea 30, 92026 FAVARA

BIOTECHNOLO GIES Via Pascoli,18, 92020 San Giovanni Gemini

CASA DI SALUTE ATTARDI SPA , via nazionale 16, 92020 SANTO STEFANO QUISQUINA

CENTRO ANALISI CLINICHE BIOTRE SRL , via territo 16, 92016 RIBERA

CENTRO ANALISI CLINICHE DEL DOTT. GIUSEPPE GAGLIANO, via martorana n.2 , 92012 CIANCIANA,

CENTRO ANALISI CLINICHE, VIA MULINO 4, 92026 FAVARA

Centro Analisi Clinico Biologiche, Via Barone F. Celsa 10/12, 92100 Agrigento

CENTRO ANALISI DARWIN, via papa luciani 17/19 (centro analisi darwin), 92026 FAVARA

CENTRO ANALISI MOSà, viale lombardia 58, 92100 VILLAGGIO MOSà¨

CENTRO ANALISI OLTREPONTE DR G.VINCENTI, via ippolito nievo,2, 92027 LICATA

CENTRO ANALISI PIAZZA.CIACCI O E C., p.zza don l. sturzo, 16, 92019 SCIACCA

CENTRO BIOS Privata CENTRO BIOS S.R.L., viale garibaldi , 2/i, 92016 RIBERA

CENTRO CLINICO LAMPEDUSA, via grecale 22, 92010 LAMPEDUSA

CENTRO DI BIODIAGNOSTI CA DOTT. DI NATALE GAETANO, via pietro gerardi n 116, 92019 SCIACCA

CENTRO DIAGNOSTICO DOTT.SSA ALONGI DEL DOTT. DI BETTA GIUSEPPE &.C, via roma 92/93, 92021 ARAGONA

CENTRO EMODIAGNOSTICO ANALISI CLINICHE SANTI BIVONA, via della vittoria, 240, 92013 MENFI

CENTRO FISIOCHINESIT ERAPIA ELIOS, via ragazzi del 99, n.72, 92100 AGRIGENTO

CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO EMPEDOCLE, via xxiv maggio n.3, 92014 PORTO

CENTRO POLIDIAGNOST ICO E TERAPEUTICO SACCENSE, via g. licata n. 268, 92019 SCIACCA

DIAGNOSTICA MEDICA RESTIVO, via regina elena 46, 92024 CANICATTI

GUADAGNINO LABORATORI ANALISI CLINICHE, via dante 143, 92020 PALMA DI MONTECHIARO

ANALISI CLINICHE E RADIOIMMUN. DR. G. MARRA & C, via ingraudo galgliano salvatore n. 17, 92010 MONTALLEGRO

LABORATORI ANALISI ASSOCIATI SOC CONSORTILE, corso dei mille, 192, 92013

LABORATORI RIUNITI CALAMITA - LO BELLO, viale della vittoria 271 bis, 92100 AGRIGENTO

LABORATORIO ANALISI ANALITIKON S.N.C., via mantegna, n.41, 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE LABORATORIO ANALISI CENTRO GEMINISRL, via pascoli 18, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI

LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.SSA ASSUNTA MARSALA, via annaratone, 4, 92020 RACALMUTO LABORATORIO ANALISI CLINICHE DI DIEGO FANARA & C., via i. caizza 16 , 92023 CAMPOBELLO DI LICATA LABORATORIO ANALISI CLINICHE DI LIGAMMARI ANNA MARIA E C., via santuario 4, 92010 ALESSANDRIA DELLA ROCCA

LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.SSE ROSA DAMANTI E SILVIA PARLA, via canonico morinello 8, 92027 LICATA

LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. ANTONINO SEGRETO, via piave 1, 92019 SCIACCA

LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGI CHE DR.IGNAZIO CATANIA & C, c/so t. fazello, 45, 92019 SCIACCA

LABORATORIO ANALISI CLINICHE GREEN, via imera 222, 92100 AGRIGENTO

LABORATORIO ANALISI CLINICHE MESSINA DI SCIME ALDA, via g.matteotti 19, 92020 SAN BIAGIO PLATANI LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. A. URSO & C, via mogadiscio 31, 92027 LICATA

LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAIEVA DELLA DOTT.SSA IMPIDUGLIA VALENTINA, via autonomia siciliana, 92010 REALMONTE

LABORATORIO ANALISI CLINICHE VITO MANNINA, via picone 18, 92100 AGRIGENTO

LABORATORIO ANALISI D.SSA PEDALINO & C, via giusti 36, 92020 RACALMUTO

LABORATORIO DI ANALISI BIOLOGICHE E RADIOIMMUNO LOGICHE DOTT.SSA GIARDINA DIEGA, via allende,2, 92024 CANICATTì

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE CHECK-UP DI MARIA SORTINO, corso odierna 445, 92020 PALMA DI MONTECHIARO

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BIOLOGICHE DOTT. S. ARMENIO, corso umberto i n.82, 92016 RIBERA

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DOTT.SSA NUZZO ANNA MARIA & C., via vincenzo lanza,

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE E BIOLOGICHE DOTT.SSE RANDISI FILOMENA & GACIOPPO MARIA via porta agrigento n. 129, 92015 RAFFADALI

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE E BIOLOGICHE MILITELLO, via callicratide, 8/10, 92100 AGRIGENTO

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE E BIOLOGICHE, corso umberto n. 454/456, 92020 SANTA ELISABETTA

LABORATORIO DI ANALISI SUTERA & SCIAME', via s.antonino 1 , 92017 SAMBUCA DI SICILIA

SIA CASA DI CURA S. ANNA, porta aurea, 92100 AGRIGENTO

SOCIETA' CONSORTILE EXAMINA LAB A R.L., VIA PAOLO BORSELLINO 1, 92024 CANICATTI'

STUDIO DIAGNOSTICO INTEGRATO, viale della vittoria 271 bis, 92100 AGRIGENTO

TASCA ANALISI CLINICHE via ten col la carrubba 84, 92024 CANICATTI