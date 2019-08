L'importanza dello sport nella crescita dei bambini

Lo sport fa bene sia al fisico che alla mente e li aiuta a crescere e svilupparsi in modo sano e sereno. Ecco perché tutti i bambini dovrebbero praticare una regolare attività sportiva. Lo sport è fondamentale per crescere in maniera armoniosa, sia da un punto di vista fisico che psicologico. I bambini che lo praticano rafforzano il corpo, ma apprendono anche l'importanza di valori fondamentali come l'amicizia, la solidarietà, l'autodisciplina, la fiducia in sé stessi, il lavoro di squadra.

Lo sport fa bene alla salute

Un'attività fisica regolare aiuta il bambino a sviluppare l'apparato osseo, a mantenere sotto controllo il peso, a migliorare la circolazione e a irrobustire l'intero organismo, prevenendo le malattie. Un bambino che ha praticato sport diventerà un adulto più sano: avrà sviluppato una muscolatura migliore, capacità di coordinazione, equilibrio ed elasticità, oltre a forza, velocità e resistenza. Se anche per qualche anno dovesse interrompere l'attività fisica, il suo corpo manterrà memoria di questi benefici e gli sarà più semplice ricominciare con l'impostazione più corretta. Lo sport aiuta inoltre il bambino a prevenire l'obesità, accelerando il metabolismo e soprattutto, evitandogli quei comportamenti alimentari scorretti che derivano da una vita sedentaria, come ad esempio mangiare merendine davanti alla tv.

Lo sport insegna a condividere e a socializzare

Lo sport è il momento di condivisione per eccellenza: potenzia al massimo la capacità di socializzare, insegnando ai più piccoli valori fondamentali come quello della fratellanza, del dialogo, dell'altruismo. Nello sport, infatti, non sussistono più differenze di lingua o cultura: i bambini imparano a collaborare mettendo da parte l'individualismo, stringendo nuove amicizie a sperimentando nuove abilità sociali.

Lo sport educa alla disciplina e all'organizzazione

Lo sport per un bambino è una vera e propria scuola. Praticare attività fisica in modo regolare, infatti, lo aiuterà a sviluppare le capacità organizzative, di ordine e metodo. Apprendere le regole del gioco e imparare a rispettarle lo educherà alla disciplina nella vita di ogni giorno, portando ottimi risultati anche nel rendimento scolastico. Lo sport, infatti, prepara i bambini all'apprendimento, li stimola in piccole forme di competizione che però servono a orientare l'aggressività attraverso le regole. In questo modo il bambino avrà modo di sfogare fisicamente le sue tensioni, ma in maniera del tutto sana, imparando allo stesso tempo l'importanza del rispetto e della disciplina anche al di fuori della palestra o del campo sportivo.

Lo sport insegna l'importanza dello sforzo e dell'impegno

Niente più dello sport può aiutare il nostro bambino a comprendere l'importanza dello sforzo e dell'impegno per ottenere dei risultati nella vita. Lo sport, infatti, gli renderà subito chiaro che per raggiungere i propri obiettivi è necessario faticare, allenarsi con costanza e non demordere mai.

Gli psicologi confermano che lo sport aiuta il bambino a sviluppare la cosiddetta "forza di volontà anevrotica", quella in cui - cioè - raggiungere un risultato non diventa una nevrosi, una specie di ossessione: si impara a puntare in alto, ma consapevoli che a volte si può vincere e a volte no. Questo atteggiamento aiuterà senz'altro il bambino ad affrontare meglio ogni difficoltà che incontrerà nel suo percorso, senza arrendersi o ritenere nessun ostacolo davvero insormontabile. E in caso di sconfitta, lo sport gli insegnerà a gestire la delusione e a farne uno stimolo per continuare a impegnarsi.

Lo sport fa crescere l'autostima

Ultimo, ma non meno importante, lo sport aiuta il bambino a diventare più consapevole di sé stesso, favorendo lo sviluppo della sua personalità nella maniera più armoniosa. La pratica sportiva è importantissima, infatti, per fortificare il carattere: si entra in contatto col proprio corpo, si impara a conoscerne la capacità, le risposte, sentendosi sempre più a proprio agio. Questo rapporto sereno con la propria fisicità è davvero fondamentale per poter assumere sempre più sicurezza via via che si cresce e divenire più consapevoli di sé. Il bambino, praticando attività fisica, diventerà sempre più autonomo, e se avrai scelto lo sport più giusto per lui, i risultati non mancheranno, con annesse le prime grandi soddisfazioni! Riuscire bene in qualcosa che gli piace lo renderà ancora più sicuro di sé stesso.