I colori migliorano il benessere di corpo e mente

I colori non sono affatto da sottovalutare secondo la cromoterapia, si tratta di potenti alleati del benessere.

Non solo con effetti potentissimi sulla psiche ma anche con risultati notevoli sul corpo: dal blu che scaccia l’ansia e migliora la respirazione all’arancione che stimola non solo l’allegria ma perfino la tiroide, la tavolozza dei colori, davvero infinita, è una vera e propria risorsa per il nostro benessere.

Secondo la cromoterapia tutti i malanni fisici hanno un antidoto cromatico. Ecco allora aucluni colori che possono migliorare l’umore e la salute

Rosso

Il rosso è un colore a doppio taglio: se da un lato possiede un’energia caldissima e rende l’idea della forza fisica (e della passione a essa legata), dall’altro comunica al cervello il senso di pericolo. Eppure questa tinta ha anche effetti benefici sulla psiche e perfino sul corpo: aumenta il numero di battiti cardiaci e, di conseguenza, la circolazione sanguigna; alza la pressione; aumenta la frequenza dei respiri; attiva il fegato e stimola i nervi. Ha inoltre un potere decongestionante che pare calmi il dolore anche solo alla vista del rosso.

Blu

Tonalità fredda per eccellenza, si rivela un ottimo calmante: basta guardare qualcosa di blu perché la pressione diminuisca, i battiti del cuore pure e con essi la frequenza dei respiri. Sulla psiche ha un effetto lenitivo, scacciando agitazione sia fisica sia mentale.

Giallo

Lo sapevate che il giallo è uno dei colori più amati dagli sportivi.

Si tratta di un’inclinazione cromatica inconscia: il giallo incrementa il tono neuro-muscolare e potenzia i riflessi fisici, è per questo che chi pratica attività è più portato a indossarlo. Pare inoltre che purifichi l’intestino, disintossicandolo dalle tossine, e aiuti a digerire meglio. A livello psicologico, senza alcun dubbio è il colore dell’allegria, rendendo l’idea del benessere

Arancione

L’arancione è una tonalità calda data dalla fusione di raggi cromatici gialli e rossi (entrambi colori altamente benefici). A livello fisico, l’arancione è in grado di stimolare la tiroide e aiuta la milza a lavorare meglio. Sulla mente ha effetti esilaranti nel vero senso del termine: entusiasmo, allegria e ottimismo a picchi altissimi.

Verde

Il verde è una tinta neutra che si pone esattamente a metà tra i colori caldi e quelli freddi. Ha un effetto stimolatorio e benefico sull’organismo, ripristinandone le funzioni, ottimizzandone le risorse e regolando addirittura il rilascio ormonale. A livello mentale, è un calmante potentissimo, in grado com’è di lenire ansia, angoscia e stati di irritabilità generica.

Indaco

Il colore indaco, particolare tonalità del blu, pare che aiuti a sviluppare la mente e le doti intellettive. Molto intenso e brillante, ha qualcosa di sovrannaturale e magico, non a caso, spesso è il colore abbinato a maghi e fate in fiabe, film e iconologia in generale.

Favorisce inoltre l’intuito, la comprensione e quindi sviluppa l’intelligenza.

Rosa

Confetto per antonomasia, zuccherino perché lenisce tanti obbrobri cromatici e riesce a tinteggiare molte brutture della vita, questa nuance simboleggia armonia, femminilità, la spiritualità e la pace.

Nella sua variante cipria, lenisce lo spirito, abbassando ansia e depressione.

Nero

Il nero, contrariamente a quanto si pensi è un colore tutt’altro che da scacciare dalla nostra vita, anzi, è il colore dell’autoaffermazione. Evoca mistero, classe, charme e raffinatezza, motivo per cui la moda e il beauty lo adorano. Indossarlo ci fa sentire più forti ed eleganti.