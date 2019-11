Malattie di stagione e allergie: quando usare l'aerosol

Che si tratti di un raffreddore, di una sinusite o di una riacutizzazione di allergie, asma o bronchite usare l’aerosol come modalità di somministrazione dei farmaci ha molti vantaggi.

Per esempio, non tutti sanno che quando si parla di aerosolterapia non ci riferisce solo al trattamento con i nebulizzatori, ma anche agli spray pre-dosati e agli inalatori a polvere secca. Ancora, i nebulizzatori sono preziosi alleati sia nei bambini (visto che basta respirare normalmente per assumere la terapia) sia negli adulti.

La nebulizzazione può essere una valida metodologia per curare i sintomi del raffreddore, evitando eventuali complicanze quali sinusite (la più frequente), otiti e laringotracheobronchiti (soprattutto nei bambini) o patologie delle basse vie aree (più frequenti negli anziani). Tra i vantaggi: la possibilità di combinare più terapie per una cura personalizzata; il trattamento raggiunge velocemente la zona da curare quindi basta una dose minore; si può usare per le malattie croniche a diversi stadi di gravità.

I benefici dell’aerosol

L’aerosol rappresenta senz’ombra di dubbio una soluzione ideale. Il calore del vapore, infatti, insieme all’effetto umidificante delle microparticelle di acqua, permette di alleviare la sensazione di secchezza a carico della gola tipicamente associata alla tosse intensa e di fluidificare l’eventuale muco troppo concentrato e ostico da espellere, facilitandone l’eliminazione. È un aspetto da non sottovalutare soprattutto nei bambini più piccoli (0-2 anni), nei quali l’impiego di farmaci mucolitici di qualunque tipo è assolutamente controindicato.

Questa azione favorevole può essere, poi, ulteriormente potenziata aggiungendo nel serbatoio del dispositivo per l’aerosol soluzioni caratterizzate da un’azione lenitiva e riequilibrante più specifica, come quelle isotoniche all’acqua di mare, acquistabili in farmacia. Grazie ai sali minerali che contengono, in composizione simile a quelle dell’acqua marina, amplificano l’effetto preventivo e terapeutico del vapore, senza creare alcun problema al bambino, neppure in caso di somministrazioni ripetute nell’arco della giornata o protratte per periodi prolungati.