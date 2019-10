Fare yoga fa bene a corpo e mente

I benefici dello Yoga sono innumerevoli, sia fisici che mentali. Ma cosa significa la parola Yoga? Yoga significa UNIONE: di Mente, Corpo e Spirito. Se sta bene la mente, sta bene il corpo, e viceversa. Può sembrare una cosa scontata, ma non lo è assolutamente.

Lo Yoga è anche una disciplina spirituale, che riguarda la nostra interiorità, la nostra essenza, il nostro essere. La pratica comprende ovviamente esercizi fisici (ASANA), esercizi di respirazione (PRANAYAMA) e di meditazione.

Ma quali sono i benefici dello Yoga?

Se si pensa che lo yoga sia solamente arrivare a toccarsi le punte dei piedi o stare in equilibrio sulla testa, significa che sta perdendo gran parte dei suoi doni e della sua bellezza.

Benefici fisici

Rende le ossa più forti, senza ricorrere ai medicinali. Con una pratica regolare è stato studiato e confermato che aumenta la massa ossea, soprattutto di vertebre e femore. Si riduce quindi il rischio di osteoporosi e di infortuni, a fronte di una migliore postura.

Migliora la forza e tonifica i muscoli. Le posizioni e le sequenze rafforzano ogni singolo muscolo, persino quelli più profondi e meno conosciuti. In maggiori interessati sono i muscoli addominali e dorsali, che rappresentano il centro del tuo corpo.

Aumenta la flessibilità di corpo e mente; la flessibilità è senz’altro uno dei benefici dello yoga più conosciuti e più dimostrati. Con lo yoga si diventa più flessibili.

Lo yoga fa dimagrire e aiuta la digestione; grazie al suo sistema di tecniche, sia fisiche che mentali, aiuta a riequilibrare anche il sistema digestivo. Questo è reso possibile da posizioni che prevedono torsioni, inversioni e dall’utilizzo dei muscoli addominali e dorsali. La pratica costante aiuta inoltre a raggiungere il peso ottimale e a cambiare le abitudini alimentari.

Inoltre lo yoga disintossica l'organismo. Le asana vengono sempre eseguite in coordinazione con la respirazione. Grazie a questa associazione gli organi interni vengono massaggiati e si arricchiscono di ossigeno. A sua volta l’ossigeno permette al corpo di eliminare le tossine.

Lo yoga aiuta a sconfiggere il mal di schiena. È stato ampiamente dimostrato che uno dei maggiori benefici dello yoga è che, grazie ad una pratica costante nel tempo, allevia o sconfigge i dolori alla schiena. Come? È proprio grazie ad una serie di posizioni specifiche che puoi mantenere in salute la spina dorsale, tonificandone la muscolatura e migliorandone l’elasticità.

Fa bene al cuore; con lo yoga si impara a respirare correttamente, e il respiro è la chiave della nostra salute. E’ un modo ottimale per rieducare il respiro. E questo può migliorare la circolazione dell’ossigeno nel sangue, portando grandi benefici al sistema cardio-vascolare.

Rafforza il sistema immunitario; stimolando il sistema nervoso parasimpatico che, a sua volta, ha un’azione calmante agisce direttamente sul sistema immunitario rafforzandolo notevolmente. Di conseguenza il corpo combatte virus e batteri più velocemente, ripulendosi così anche dalle diverse tossine.

Aiuta chi soffre di insonnia; studi scientifici hanno dimostrato che 20 minuti di yoga al giorno possono migliorare il nostro sonno. Il rilassamento generato dallo Yoga e a dalle sue tecniche ci consente di addormentarci molto più in fretta.

Benefici mentali

Non solo fisicamente, ma anche a livello mentale; lo yoga rende più flessibili verso gli altri, ma soprattutto verso se stessi, aumentando l’equilibrio. Le posizioni di equilibrio sono tantissime: in piedi, su una gamba o sulla testa. Con la pratica la stabilità migliora notevolmente, il corpo diventa così più bilanciato e centrato nella vita di tutti i giorni. È proprio per questo motivo che lo yoga può aiutare a migliorare l'equilibrio anche in altri sport.

Alla stabilità fisica è ovviamente connessa e contrapposta la stabilità mentale. Quando tutti i sistemi, sia interni che esterni, sono equilibrati, lo stato di salute e di armonia che si ottiene è indescrivibile.

Lo yoga riduce l’ansia e la depressione e attraverso tecniche di meditazione e respirazione lo yoga aiuta a trovare una migliore concentrazione; si raggiunge una maggiore consapevolezza del momento presente, e questa affina la nostra abilità nel concentrarsi e nel gestire lo stress; la pratica riduce le tensioni muscolari tanto come quelle mentali.

Lo Yoga dona anche consapevolezza e lucidità. Una mente consapevole e lucida ci rende più capaci di imparare e immagazzinare nuove informazioni.