L'allenamento funzionale: 5 buoni motivi per praticarlo

Nello sconfinato mondo del fitness sono sempre di più le tipologie di allenamento che prendono piede, alcune per moda, altre per i reali benefici e risultati che danno. Tra queste di certo il funzionale negli ultimi anni è diventato re indiscusso degli allenamenti da svolgere in palestra, con il nostro personal trainer e per i più allenati, anche a casa da soli. L’allenamento funzionale è un tipo di allenamento entrato a far parte dei trend del fitness degli ultimi anni.

Consiste nell’effettuare esercizi a corpo libero fornendosi di strumenti di esercizio come la fitball, la corda e le sbarre. Questo tipo di allenamento viene definito funzionale proprio perché si esegue rispecchiando quasi totalmente i movimenti naturali del corpo agendo in profondità nella muscolatura.

Il funzionale vi aiuterà ad avere un corpo bello, in forma e tonico secondo le sue forme naturali, senza andare ad appesantire la figura, ma solo definendola dal punto di vista muscolare. Tutti gli esercizi dell’allenamento funzionale sono ideati per andare ad agire sull’intera figura senza tralasciare nessun gruppo muscolare.

Dunque, vi consentirà di essere agili e forti e di definire la vostra muscolatura dimagrendo nei punti di eccesso di grassi senza troppa fatica. Questo farà aumentare la voglia di allenarsi senza deprimersi per risultati che tardano a farsi vedere.

Nell’allenamento funzionale sono previsti esercizi come gli squat e gli affondi per la tonificazione di cosce e glutei, addominali per favorire il dimagrimento del punto vita e avere finalmente una pancia piatta e i piegamenti, utilissimi per rassodare la muscolatura superiore del tronco e dire finalmente addio alle braccia flaccide.

Ecco allora 5 buoni motivi per praticare questa disciplina

1 - L'allenamento funzionale migliora le capacità del corpo di interagire con l'ambiente.

L'allenamento funzionale si basa appunto su questi principi, quindi prevede l'esecuzione di esercizi a corpo libero che attivano l'intero organismo e non soltanto alcuni muscoli. Solamente con esercizi di questa natura, decisamente diversi dal classico allenamento con le macchine tipico di un centro fitness, è possibile migliorare quelle capacità del corpo che permettono di interagire con l'ambiente che lo circonda.



2- L'allenamento funzionale sviluppa tutte le capacità fisiche del corpo.

L'allenamento funzionale si sviluppa attraverso esercizi che migliorano il corpo sotto ogni aspetto. Fora, potenza, velocità, resistenza, coordinazione, agilità, equilibrio ecc. Ogni aspetto dell'atletismo viene curato in questa forma di allenamento, di conseguenza il corpo migliora in modo globale, non si raggiungono solo risultati estetici, ma si ottiene un reale miglioramento.

3- L'allenamento funzionale impegna intensamente il corpo di conseguenza permette di raggiungere apprezzabili risultati estetici (dimagrimento e tonificazione) in poco tempo.

Eseguendo routine di allenamento basate sui principi dell'allenamento funzionale è possibile allenarsi meno per ottenere di più: allenamenti veloci basati su esercizi che coinvolgono tutto il corpo permettono di bruciare calorie, favorendo il dimagrimento, e di tonificare tutti i muscoli contraendoli in modo sinergico.

4- L'allenamento funzionale prevede l'impiego di esercizi molto vari e progressivamente più complessi, pertanto è divertente e mai monotono

Ciò permette di stimolare costantemente l'organismo ed impedisce l'adattamento al lavoro svolto, inoltre è così possibile ottenere un costante miglioramento delle proprie capacità.

5- L'allenamento funzionale mette costantemente il corpo alla prova, di conseguenza è formativo anche psicologicamente e caratterialmente.

Ogni allenamento è una prova diversa, sempre più complessa della precedente, dato che tra i principi dell'allenamento funzionale vi è la volontà di creare una progressione nelle difficoltà dell'allenamento, attraverso l'esecuzione di esercizi sempre più articolati.



Dove praticarlo ad Agrigento

Free Life Fitness

Kokko Fitness Club

Body Planet: via S. Giacomo 9, Agrigento

PalaSport Agrigento

Wellness in Motion