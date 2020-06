Effetti benefici del cbd sul tono muscolare

Il nostro benessere dipende da moltissimi aspetti, e fra questi sicuramente concorre la buona abitudine di mantenere una postura corretta. Al contrario, non prestando la dovuta attenzione, si avvertono diversi disturbi (come il mal di schiena, per esempio) che a lungo andare possono diventare cronici.

È molto frequente, negli adulti come nei più giovani, che posture scorrette che si protraggono per lunghi periodi portino ad avvertire un senso di debolezza e spossatezza. Prendersi cura del proprio benessere invece, aiuta ad avvertire sensazioni completamente diverse come tono e vigore a livello muscolare e mentale.

Qualsiasi attività tu svolga, il sistema nervoso è costantemente sollecitato e invia impulsi al tuo organismo facendoti percepire, a seconda del tuo stato di salute, più o meno energia. Per fare un esempio, trascorrere molte ore stando seduti (in ufficio, a scuola, in auto, ecc.), richiede attenzione ad un certo tipo di postura.

Al contrario, rimanere in piedi per diverse ore consecutive, oppure caricare pesi che sollecitino la schiena, piuttosto che svolgere sport in maniera intensiva, sono attività che sollecitano molto le fasce muscolari e non bisogna trascurare di farlo in maniera appropriata.

Qualsiasi attività tu svolga durante il giorno richiede il giusto tono muscolare, per ottimizzare l’energia e distribuirla nel corso della giornata, in modo da far fronte a tutti i tuoi impegni.

Processi complessi che interessano cervello, sistema nervoso centrale, organi e muscoli vengono attivati durante la giornata, esattamente come farebbe un motore con i suoi ingranaggi. Per tale ragione, manutenzione e cura costanti sono elementi fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo e del tono muscolare.

Ricorrere all’uso di prodotti a base di CBD, sembra possa essere un valido supporto per il buon funzionamento del nostro complesso organismo. I prodotti a base di CBD hanno un principio attivo che diversi studi scientifici sembrano mettere sempre più spesso in relazione con effetti benefici.

La cannabis sativa, pianta da cui si ricava il CBD viene lavorata per prodotti privi di effetti psicotropi, ad esempio l’unguento al CBD usato da molti sportivi e non solo, per il nutrimento della pelle.

TONO MUSCOLARE E VITA QUOTIDIANA

Recenti e continue ricerche scientifiche sono costantemente attive per capire quali relazioni vi siano fra il sistema nervoso centrale e il sistema endocannabinoide, per approfondire le possibili proprietà e benefici del CBD.

Il CBD è solo uno dei tanti cannabinoidi contenuti nella cannabis sativa ma è da tempo sotto controllo per i suoi possibili effetti benefici su pelle, muscoli, cartilagini e sistema nervoso. Proprio per questo, diversi brand come Canzon innovano costantemente i prodotti a base di CBD, investendo in ricerca e sviluppo.

Alcuni prodotti a base di CBD sotto forma di balsamo o gel diventano ottimi alleati per il recupero del tono muscolare necessario dopo un allenamento sportivo o anche al termine di una lunga e faticosa giornata di lavoro.

Le proprietà del CBD potrebbero favorire il recupero del tono muscolare sul corpo umano, anche in quelle situazioni di dolore cronico dovuto a posture errate tenute per anni soprattutto nei luoghi di lavoro.

Il tono muscolare infatti non dipende da quanto misurino i muscoli: il tono indica quello stato di rilassamento nel quale il muscolo si trova quando non è nè rilassato né completamente teso in uno sforzo.

Certamente il tono muscolare è quello che ci permette maggiormente di percepire la nostra energia complessiva: non è un caso che se stiamo bene diciamo di sentirci “tonici” appunto, viceversa quando siamo depressi o stanchi siamo “giù di tono”.

In una visione a tutto tondo, queste affermazioni coinvolgono considerazioni fisiche e metaboliche ma allo stesso tempo considerazioni di ordine mentale e psichico.

I PRIMI PASSI

Come aiutare il tono muscolare? In che modo i prodotti al CBD possono aiutare a sentirsi meglio?

Sembra proprio che l’estratto di canapa potrebbe essere particolarmente indicato in tal senso. Per fare un esempio i cristalli di CBD sono uno dei prodotti privi di THC e la loro versatilità permette di utilizzarli in molti modi differenti.

Sembrerebbe infatti che il CBD potrebbe apportare dei benefici interagendo con i recettori del sistema endocannabinoide, che sono a stretto contatto con il sistema nervoso.

Alcuni esperti stanno studiando in modo specifico e rispetto al tono muscolare se il CBD possa aiutare nel:

Rinforzo del sistema immunitario

Abbassamento dello stress e dello stato d’ansia

Attivazione di reazioni metaboliche complementari (es. sistema endocannabinoide)

Tutti effetti che sono strettamente responsabili del modo in cui i nostri muscoli ricevono e restituiscono la corretta dose di energia in ogni fase della giornata. Le sensazioni di benessere e di rilassatezza non sono quindi da correlare per forza ad effetti psicotropi.

Pensiamo ad esempio alle gambe, chi più di loro è impegnato costantemente in una normale e qualsiasi giornata? Ci sorreggono, ci spostano, ci permettono di alzarci e chinarci.

In supporto al benessere dell’organismo, si può ricorrere anche alle creme o gel per il recupero a lungo termine. Si tratta di prodotti utili non solo agli sportivi ma a chiunque eserciti un’attività sportiva di qualsiasi livello o lavori per ore in maniera sedentaria. Sono assolutamente prive di THC, ovvero con una percentuale dello 0% e certificate da terze parti.

Un’altra strada da esplorare basata sulle proprietà del CBD, è quella dell’interazione sulle ghiandole sebacee. Puoi trovare infatti creme per trattare acne o psoriasi.

EFFETTI COLLATERALI

Tra gli effetti collaterali del CBD sembrerebbe non si riscontrino particolari effetti negativi.

I prodotti a base di CBD possono anche aiutare ad allentare le tensioni, permettendo di dormire correttamente. Con il giusto riposo l’organismo mantiene la tonicità dei muscoli, che così non risultano stressati e senza tono.

Esistono molteplici utilizzi di prodotti a base di CBD, a seconda del momento della giornata in cui decidi di utilizzarli e dalla quantità usata. L’organismo di conseguenza reagirà in maniera differente.

Ancora una volta vale il consiglio di rivolgersi al proprio medico per una assistenza efficace e sicura.

Decidere di ricorrere al CBD per non avere più quella sensazione di affaticamento del tono muscolare o per migliorare comunque la propria forma fisica, può essere una scelta dai molti vantaggi. I prodotti a base di CBD possono supportare il tuo organismo non solo per il tono muscolare ma anche per altri effetti benefici specifici sulla tua energia, sulla tua pelle, ecc.

Il CBD, che come già anticipato è una sostanza cannabinoide oggetto di studi e ricerche diverse, viene estratto dalla pianta di cannabis sativa. Non è un caso che sempre più persone lo stiano utilizzando per scopi diversi, oltre ai benefici sul tono muscolare.

Sei tu che potrai stabilire in che modo utilizzare i prodotti a base di CBD ma ti suggeriamo sempre di ricorrere al consiglio del tuo medico curante: parla e confrontati anche con lui riguardo all'assenza di THC di molti prodotti a base di CBD. Dopo di che, potrai compiere la tua scelta in completa sicurezza e con la consapevolezza di poter migliorare il tuo benessere generale, da un punto di vista fisiologico ma anche da un punto di vista psicologico, mentale e - ovviamente - del tono muscolare.