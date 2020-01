Gli stivali più amati dalla moda: i texani

Ogni donna dentro di sé custodisce un lato nascosto che lascia trapelare dalle scarpe che indossa. Da sempre, le scarpe sono una delle migliori espressioni di noi, capaci di raccontare più di quanto vogliamo far sapere di noi stesse e del nostro stile. La moda torna a puntare gli occhi sugli stivali. In particolare sugli stivali texani che, da diverse stagioni ormai, continuano ad essere protagonisti indiscussi delle passerelle.

Gli stivali texani, o camperos sono una vera scelta di stile; rappresentano ormai un trend che sembra determinato a non abbandonare le correnti della moda. Un paio di anni fa i texani hanno fatto un timido ingresso nel regno del fashion, confermandosi un vero successo di stile ad ogni età. Ed è proprio questa stagione che il cowboy style torna prepotentemente tra le tendenze moda e anche i cosiddetti stivali cowboy sono entrati a passo sicuro nelle collezioni di moltissimi stilisti.

I texani iconici per eccellenza dell’American Style sono l’essenza di uno spirito libero, in una cultura d’oltreoceano legata a simboli e idoli di un mondo che continua ad ammaliare.

L’animo degli States e il suo spirito western, viene custodito e reinterpretato nei modi più crreativi attraverso questo tipo di calzature, che se un tempo era da collegare a jeans e lavori in fattoria, oggi sono un vero e proprio feticcio di moda per le donne più trendy e glamour.

Sono le scarpe più viste nelle vetrine di tutti i negozi e coniugano style e comodità; si, perché il loro tacco tronco e mai troppo alto è perfetto per essere indossato tutto il giorno senza alcun fastidio per schiena e piedi.

Dal modello liscio e in pelle spazzolata, passando per quelli in pelle martellata, applicazioni laminate e borchie sono perfetti sotto pantaloni, gonne e abiti, ci sono quelli dal gambale alto sotto il polpaccio o a stivaletto alla caviglia. Perfetti per ogni occasione, vanno bene sia per le più giovani che per le over 50 che vogliono indossarli sotto jeans e giacca per il lavoro.

Ecco allora gli outfit per tre diverse occasioni a cui abbinare i camperos.

Casual e chic per il weekend: stivali texani in cuoio invecchiato, camicia di jeans, cardigan blu e capelli raccolti in un morbido chignon per un look in perfetto stile comfy.

Pratica e professionale per il lavoro: camperos in pelle nera spazzolata alti al ginocchio, tubino nero o gonna longuette con maglia dolcevita oversize o cardigan lungo ai fianchi per uno stile elegante ma sobrio da tenere tutto il giorno in ufficio.

Grintosa e sexy per una serata fuori: texano con punta in metallo o borchie applicate, minidress a balze o pantalone skinny in ecopelle nera con chiodo avvitato e tracollina, capello fluente e lipstick rosso fuoco per non passare inosservate durante una serata fuori con le amiche o per un appuntamento galante con il vostro lui.