Scrub fai da te: ecco come realizzarli

Per rendere splendida la pelle del nostro viso, non c'è niente di meglio che un efficace scrub. In questo modo non solo aiuteremo l'epidermide a rigenerarsi, eliminando tutte le cellule morte accumulate durante la giornata, ma ci aiuterà soprattutto, a togliere quel grigiore tipico della pelle spenta, donandole la giusta luminosità e un colorito roseo. In commercio ne esistono tantissimi per tutti i tipi di pelle e per tutte le tasche. Ma possiamo anche attrezzarci e farne di ottimi anche a casa.

Ecco i 3 migliori scrub da fare in casa.

Scrub al caffè

La prima ricetta riguarda uno scrub al caffè; prendiamo una ciotola in vetro, passiamola sotto l'acqua in maniera da eliminare eventuali residui di polvere, con un canovaccio in cotone provvediamo poi ad asciugarla. Aggiungiamo ora due cucchiai colmi di caffè macinato, un cucchiaio di olio di mandorle dolci, e un cucchiaio di sale grosso da cucina. Mescoliamo accuratamente fino a quando tutti gli ingredienti non sono perfettamente amalgamati fra loro. Con le dita, provvediamo a stenderlo sul viso utilizzando movimenti lenti e circolari. Lasciamo in posizione per circa 10 minuti, dopodiché provvediamo ad eliminare il composto dalla pelle con acqua fresca.

Scrub al cacao

Passiamo ora alla seconda ricetta, che vede come protagonista un'altro ingrediente dalle proprietà davvero eccezionali: il cacao. Questo alimento, è un ottimo stimolante, sia per la mente ma anche per la nostra pelle. Prendiamo quindi una ciotola in vetro, aggiungiamo due cucchiai colmi di cacao amaro in polvere, un cucchiaino di miele, due di zucchero di canna. Mescoliamo gli ingredienti con un cucchiaio fino a quando non sono ben miscelati fra loro. Continuiamo a mescolare fino ad ottenere una morbida crema. Con le dita provvediamo poi a spanderla su tutto il viso. Lasciamo in posizione per circa 10 minuti e poi risciacquiamo.

Scrub a base di cetriolo

Infine, non possiamo farci mancare un trattamento con lo scrub a base di cetriolo. Prendiamo un cetriolo, tagliamolo a fettine e mettiamo in una ciotola;. Aggiungiamo 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e aggiungiamo mezzo bicchiere di latte. Frulliamo il tutto con un frullatore ad immersione. Applichiamo lo scrub al cetriolo sul viso inumidito con acqua e attendiamo circa 15 - 20 minuti. Detergiamo perfettamente la pelle. Asciughiamo con una tovaglia di cotone, tonifichiamo e applichiamo una crema rinfrescante, possibilmente anche al cetriolo. Volendo al posto del bicarbonato di sodio possiamo mettere la buccia di un limone grattugiata e al posto del latte aggiungere il succo.