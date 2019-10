Gravidanza e moda, per essere glamour durante i 9 mesi di pancione

Nei primi mesi della gravidanza ci si stringe nei vecchi vestiti, chiedendosi quando arriverà il momento di fare degli acquisti ad hoc per il pancione. Solitamente, già dal quarto mese è ormai impossibile entrare nei jeans, pantaloni, gonne e camicette di sempre e, approfittando di un cambio di stagione, si iniziano a comprare nuovi capi, a volte in negozi premaman a volte nei negozi di sempre solo ricorrendo a una o due taglie in più.

Quale che sia la vostra decisione a riguardo essere incinte non vuol dire rinunciare a stile e glamour; ecco allora 5 consigli per affrontare questo periodo, restando sempre alla moda ma assecondando la comodità e il vostro pancione senza rischiare di essere sciatte e poco curate.

Il primo consiglio, il più importante è quello di non perdere il tuo stile, non lasciare che le nuove curve ti confondano le idee e i gusti quanto ai tuoi outfit. Se sei sempre stata minimalista nei colori e nelle linee, non ti avvolgere in abitoni multicolor, basta un po’ di accortezza e scoprirai che puoi comprare anche ora capi in linea con il tuo stile.

Evidenzia il pancione perché è bello! Sia con una tenuta super skinny sia ricorrendo alla classica “linea ad impero” non nascondere le tue nuove curve. Se ti senti a tuo agio, usa abitini elasticizzati e fascianti. Altrimenti opta per un look con abitini stretti sul busto e svasati sul fondo, soprattutto se sei alta.

Il jeans, un grande alleato; ci sono i jeans premaman comodi e ideali per un look casual ma anche elegante. Se sei sempre stata un’amante dei jeans, vale la pena ora di fare un piccolo investimento e comprarne un paio con guaina ed elastici in vita, perché li indosserai spesso, sono un pass-par-tout per lavoro, tempo libero e serate.

Se vuoi essere un po’ più elegante e sei avanti nella gravidanza ricorri invece al drappeggio, comodo, senza bottoni faticosi da chiudere o che tirano con effetto antiestetico. Sia che si tratti di un abito o di un maglione, è la soluzione ottimale per farti sentire a tuo agio.

Sbizzarrisciti con magliette, cardigan e maglioni oversize e dimentica maniche e linee girospalla che strizzano il seno e forme arrotondate di spalle e braccia. Le linee oversize donano anche a chi non è incinta, se correttamente equilibrate con leggings, jeans skinny o calze molto pesanti, sono di gran moda per adesso e sono perfetti per essere indossati con stivali bassi e sneackers.