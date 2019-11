Tendenze moda per l'inverno 2020: ecco cosa indosseremo

Le sfilate moda delle collezioni autunno/inverno 2019/2020 hanno decretato quali saranno i prossimi dictat da seguire preannunciando una stagione colma di riferimenti al passato, con rivisitazioni ed evoluzioni di alcuni dei più noti grandi classici. Sembra proprio che stilisti e designer abbiano puntato su quei capi evergreen che un po’ tutte conserviamo nel guardaroba, come le giacche in pelle e i completi sartoriali e di taglio maschile con blazer e pantaloni ampi, ma reinterpretati in chiave più creativa e innovativa.

La parola d’ordine per il prossimo inverno sarà il monocromo. Color block da capo a piedi, accessori e calzature comprese. Un colore su tutti vi travolgerà nella prossima stagione è il verde, in ogni sua sfumatura smeraldo, ma non troppo acceso. La moda e le passerelle milanesi delle scorse settimane lo eleggono colore dell’autunno/inverno proprio per le sue caratteristiche di essere intenso e misterioso. Preparatevi a sfoggiarlo in total look come proposto in passerella da Dior, con tanto di cappello e tartan con il nero a contrasto, mentre per le serate mondane e le occasioni più speciali lasciatevi ispirare dal gioco di combinazioni di tagli, dimensioni e forme.

Il tubino, nelle sue tante declinazioni è l’evergreen di ogni stagione e di tutte le collezioni dei più rinomati stilisti. Nel 1926 Vogue America dichiara: è il vestito che tutte indosseremo; da allora, il tubino nero, meglio noto come Little Black Dress, non ha conosciuto battute d’arresto, anzi, è diventato il non plus ultra dello chic, anche grazie a Audrey Hepburn che, nel 1961 nel cult movie Colazione da Tiffany, indossò il modello disegnato per lei da Givenchy, diventato da subito un’icona di eleganza e di stile. Il suo fascino è inossidabile, la linea asciutta quella di sempre, infinite le interpretazioni di stilisti e brand. Un tubino per l’inverno ci vuole. Fa sentire chic e sensuale qualunque donna lo indossi, qualunque sia la sua taglia.

Infine, le tanto amate sneakers; infatti non temete voi donne amanti del look casual e comodo, le scarpette sportive restano un must da tenere nel guardaroba, sotto pantaloni ampi e maglie oversize, con i tailleur e i blazer per andare in ufficio comode ma con stile; infine, sotto gonne ampie, longuette o abiti magari con calzini glitterati.