La birra come prodotto di bellezza

La birra è una delle bevande alcoliche più consumate in tutto il mondo. Molti la preferiscono fredda, in quei giorni di caldo in cui si sente la necessità di bere qualcosa di rinfrescante. Anche se il suo consumo eccessivo risulta dannoso per vari organi importanti del corpo, è stato dimostrato che, in quantità moderate, può apportare alla salute importanti benefici grazie ai nutrienti che la compongono.

Oltre che da bere, esistono alcuni usi alternativi della birra, che forse molte persone ignorano. Ad esempio, contiene composti antiossidanti, proteine e vitamine che migliorano lo stato della pelle e dei capelli. Risulta essere un eccellente trattamento da includere all’abituale routine di bellezza, poiché apporta acidi, enzimi e altri composti sani, che sono il risultato della fermentazione.

Ecco allora 5 modi per utilizzare la birra per la cura di capelli e il corpo

Rinforzante per capelli lunghi

Volete stimolare la crescita dei vostri capelli? Approfittate dei nutrienti di questa bevanda, utilizzandola minimo 3 volte a settimana come risciacquo.

Trattamento per i capelli grassi

I capelli grassi non solo danno un aspetto sporco, ma sono anche difficili da pettinare e controllare. Per regolare il pH del cuoio capelluto e ridurre l’eccessiva produzione di grasso, è sufficiente usufruire dei composti acidi della birra e del latte.

Schiarente naturale per i capelli

Questo semplice trucco è dedicato a tutte le donne che hanno i capelli biondi o comunque chiari. Il suo uso regolare mantiene il colore chiaro naturale, per una chioma più brillate e bella.

Maschera per il viso

I composti antiossidanti della birra, sommati alle sue vitamine e minerali, la rendono idonea a combattere i radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento. Come se non bastasse, ha un effetto rassodante e rigenerante, che aiuta a stendere la pelle e ridurre le piccole rughe.

Esfoliante naturale

Oltre a tonificare la pelle, la birra aiuta anche a rimuovere le cellule morte, che le danno un tono poco uniforme. Unita alle fragole, diventa un eccellente esfoliante naturale, per rimuovere le impurità e stimolare la rigenerazione cellulare.