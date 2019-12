Le zuppe sono salutari, appettitose ed economiche

Una buona e calda zuppa fa bene allo spirito, ma anche alla salute, soprattutto nelle giornate invernali più fredde. Ne esistono alcune che non dovrebbero mancare mai in tavola e che non richiedono troppo impegno: anche gli ingredienti si caratterizzano per la loro semplicità e facile reperibilità.

Ecco perché le zuppe fanno bene e sono perfette nell’alimentazione di tutti.