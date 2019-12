Le arance fanno bene: ecco tutti i benefici del frutto del sole

Il modo migliore, più sano e sostenibile, per iniziare la giornata? Bere una spremuta d’arancia, ovviamente naturale e non un prodotto industriale spesso gonfiato dagli zuccheri. Pochi frutti riescono a concentrare al loro interno tante proprietà e a dare tanti benefici. E inoltre l’Italia è il regno delle arance, visto ne abbiamo circa 20 varietà, a partire da quelle siciliane che sono sul posto più alto del podio per qualità e caratteristiche.

Le arance prese ogni mattina rappresentano innanzitutto la migliore terapia naturale, preventiva, per evitare raffreddore, febbre, malanni stagionali. E questo grazie all’enorme quantità di vitamina C che assicurano al nostro organismo.

Il frutto dell’inverno per eccellenza, l’arancia, è un agrume che appartiene alla famiglia delle Rutacee, insieme ad altri frutti affini come il cedro, il mandarino, il pompelmo e il limone.

Caratterizzata dal tipico gusto pungente e acre, è un frutto che risale a migliaia di anni: coltivate in Cina e nel sud-est asiatico, venne importata dai marinai portoghesi in Europa, finendo per essere conosciute anche come “portogallo”. Motivo per il quale in alcuni dialetti, soprattutto del sud-italia, le arance vengono ancora chiamate così.

Nonostante provengano da nazioni calde, e necessitino di un clima caldo e mite per crescere e diventare succose e dolci, è il periodo tra novembre e febbraio quello migliore per portarle in tavola. Tagliate in spicchi, condite, sotto forma di succo o anche di marmellata. Ogni modalità, infatti, è perfetta per consumare un frutto povero di calorie con basso indice glicemico, e ricco di benefici e proprietà benefiche per la nostra salute.

In Italia se ne contano circa 20 varietà, alcune ottime per una spremuta mentre altre buone da gustare a spicchi. Non solo: con le bucce è possibile produrre oli essenziali e canditi, mentre con l’intero frutto si può preparare l’arancia essiccata.

Tutte le arance, in ogni caso, sono accomunate dall’avere un basso apporto calorico (si contano solo 34 Kcal ogni 100g) e tantissime proprietà benefiche: sono fonte di vitamine, in particolare C, A, e quelle del gruppo B (soprattutto Tiamina e Riboflavina) e PP (Niacina), sono ricche di bioflavonoidi, importanti per ricostruire il collagene del tessuto connettivo e rafforzare le pareti dei vasi sanguigni, migliorando quindi il flusso sanguigno. Inoltre sono piene di fibre, indispensabili per il nostro intestino.

Benefici delle arance

La loro capacità di contrastare i radicali liberi, rende questo frutto un alleato a tavola per la prevenzione dei tumori..

Migliorano le funzioni intestinali e contrastano lo stress, grazie alla presenza di acido folico, fondamentale per le donne in gravidanza, che aiuta a ridurre la stanchezza fisica e mentale. Il calcio, poi, è essenziale per i nervi, per le ossa e per i muscoli.

La vitamina C, di cui le arance sono grande fonte, è nota come arma contro i radicali liberi ed i processi ossidativi. E il licopene, presente soprattutto nelle arance a polpa rossa, è un potente antitumorale, antinfiammatorio e protettivo per l’apparato cardiovascolare.

Le arance non hanno un grandissimo contenuto in ferro,ma sono un’ottima fonte di acidi organici come l’acido citrico e ascorbico, che hanno la capacità di aumentare l’assorbimento del ferro dal tratto digerente. Sono una buona fonte di acido citrico e citrati, che si ritiene abbiamo un’importante ruolo nella prevenzione dei calcoli renali.

Grazie alla presenza di bioflavonoidi questo agrume rafforza denti, ossa e tendini.

Bere una spremuta d’arancia al giorno aiuta a sostenere il sistema immunitario. Questo effetto è dovuto principalmente all’azione della vitamina C, che protegge dalle infezioni, stimola la formazione degli anticorpi e rafforza il sistema immunitario.

L’olio essenziale prodotto con la spremitura delle foglie e delle bucce è ricco di antiossidanti, tra cui l’esperidina, una molecola che ha effetti drenanti.

