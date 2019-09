Piazza Madonna della Catena ripulita dai residenti, Vullo: "Il Comune non aveva mezzi"

Potati gli alberi di piazza Madonna della Catena a Villaseta: sono stati dei residenti volontari in vista delle manifestazioni legate ai festeggiamenti della Madonna della Catena che si terranno proprio questa settimana.

Un'iniziativa voluta anche dal consigliere comunale Marco Vullo, il quale ringrazia i partecipanti e attacca l'amministrazione. "Chiedevo da anni al Comune un intervento di potatura degli alberi ormai diventati troppo pericolosi - spiega - ma nonostante le numerose richieste è arrivato un secco no da parte degli uffici Comunali che hanno riferito di non avere mezzi e risorse. A questa risposta negativa ho deciso di coinvolgere alcuni amici residenti nel quartiere che al contrario del Comune si sono resi immediatamente disponibili, dando vita ad una due giorni di protagonismo civico che ha ridato nuova lucentezza alla Piazza consentendo così il regolare svolgimento delle manifestazioni legate ai festeggiamenti della Madonna della Catena. C’è chi fà le note stampa - conclude - e c’è chi si rimbocca le maniche in prima persona mettendo in evidenza l’incapacità di un Ente Comune che non riesce ad intervenire nemmeno nella ordinarietà delle cose. Il mio personale ringraziamento va a coloro giovani e non che hanno contribuito a questa iniziativa, soprattutto alla Impresa Zambuto di Villaseta che ha messo a disposizione il proprio mezzo (cestello) e al corpo della Polizia Municipale che ci ha coadiuvato nei due giorni regolando il traffico nella zona"