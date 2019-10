Vigili urbani salvano anziana, il "Fuori coro" al sindaco Firetto: "Polizia locale? Sono eroi silenziosi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Egregio Sig. Sindaco ed Ill.mo Comandante della Polizia Locale del Comune di Agrigento , chi Vi scrive è il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d'Italia. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata. Abbiamo appreso dal quotidiano on line "www.agrigentonotizie.it"che due agenti del Comando di Polizia Locale del Comune che Voi rappresentate, si sono distinti intervenendo in una situazione di emergenza che solo grazie alla loro professionalità, prontezza e conoscenza del territorio, non si è conclusa con un ben più triste epilogo.

Il Fuori Coro

Questi agenti hanno trovato ed aiutato un’anziana signora che si era rotta il femore senza essere più in grado di alzarsi ed attivare i necessari soccorsi. Gli agenti , sentendone i flebili lamenti, hanno efficacemente individuato l’appartamento dove si trovava la signora per poi chiamare il necessario aiuto .

Quanto accaduto ad Agrigento, è un'altra tangibile prova della professionalità degli operatori della Polizia Locale, sempre in prima linea nelle situazioni di pericolo e di emergenza. Eroi senza paura che si mettono a disposizione del cittadino, ma che talvolta sono ingiustamente vilipesi, talvolta minacciati, troppo spesso poco considerati. Auguriamo pronta guarigione alla signora infortunata e buon lavoro agli agenti, certi che continueranno ad essere, così come hanno già dimostrato, gli angeli custodi dei