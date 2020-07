Ztl in via Atenea: prorogati fino al 2 agosto gli orari di chiusura al traffico

Zona a traffico limitato in via Atenea, gli orari "provvisori" stanno progressivamente diventando abbastanza definitivi. La sperimentazione avviata lo scorso 11 giugno, infatti, è stata prorogata dagli uffici, su richiesta dell'assessore al ramo Gabriella Battaglia, fino al prossimo 2 agosto "sentiti i commercianti".

In particolare, la via Atenea resterà chiusa al traffico veicolare da domenica a giovedì, dalle 17 alle 20 e da venerdì a sabato dalle 17 alle 2 di notte.

Una misura che viene adottata, ormai da tempo, teoricamente per garantire la sicurezza dei pedoni e di coloro che possono vivere il centro città soprattutto in orario serale, per quanto non tutti i commercianti siano compatti su questa linea. Questo perchè anche la via Atenea ha di fatto più anime, in base alla tipologia di attività commerciali: c'è chi ha bisogno di spazio da dedicare ai pedoni ma c'è anche chi preferirebbe che la strada rimanga pienamente transitabile ai mezzi.