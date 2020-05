Area di via Favignana sempre più a rischio, Vullo: "Urgono interventi"

Rischio incolumità per i residenti di via Favignana. A lanciare l'allarme è il consigliere comunale Marco Vullo. "Non è purtroppo la prima volta - dice - che devo intervenire per la situazione del costone di Via Favignana, ancora una volta vorremmo capire tra l’altro quando inizieranno i lavori di consolidamento del costone franoso, visto che l’opera è finanziata. La zona che era transennata e in zona rossa adesso a causa della mancata

sistemazione delle transenne è praticamente aperta diventando potenzialmente pericolosissima per l’accesso di bambini o cittadini come documentano le foto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vullo in partcolare sollecita, "prima che succeda qualche tragedia" il sindaco Firetto, l’assessore al ramo Battaglia, e i tecnici comunali ad intervenire per "mettere in sicurezza il sito con la massima urgenza e celerità".