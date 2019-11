Campo di volo, consegnati brevetti di pilotaggio per velivoli da diporto e sportivi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è svolta il giorno 23 novembre 2019 presso l’avio superficie di Agrigento la sessione di esami Vds a completamento del corso 2019.

E' stato abilitato al pilotaggio velivoli da diporto e sportivo: Giuseppe Manta. Invece Michele Barberi, Salvo Antona, Girolamo Tuttolomondo,

Alessandro Scarciotta hanno ricevuto l'abilitazione al trasporto del passeggero simulando delle emergenze con piantata motore; si fa presente anche che la sessione di esami è stata caratterizzata dalla costante presenza di vento che ha messo a dura prova la preparazione dei candidati infatti l’abilitazione al trasporto passeggero prevede che il pilota candidato abbia accumulato una esperienza di volo come responsabile ai comandi di almeno 30 ore dalla data del conseguimento dell’attestato ma soprattutto l’obiettivo dei Piloti durante il corso è di affinare le tecniche di pilotaggio per una più completa gestione del volo in presenza del passeggero a bordo.

Tutti gli aspiranti Piloti sono stati promossi; un ringraziamento particolare va all’esaminatore Marco Michele Fichera che ha gestito la sessione d’esame con molta professionalità raccontando anche le sue esperienze in ambito lavorativo dell’aeronautica militare e civile incrementando così il bagaglio formativo degli allievi piloti; i ringraziamenti vanno anche ai due istruttori Antonello Domino e Giovanni Graceffa dove quest’ultimo ci racconta che dal 2013 alcuni imprenditori agrigentini hanno voluto riproporre questa tradizione aeronautica in chiave moderna dando la possibilità di sviluppare l'attività aeronautica in un area dove questa era praticamente assente.

E' stata quindi creata una pista in terra battuta di circa 500 metri con hangar ed una club house dove i piloti e gli amici trovano un ambiente confortevole. La risposta degli agrigentini è stata molto favorevole e, da subito, il Club è stato frequentato da piloti ed appassionati. Una naturale evoluzione dell'attività dell'Avio Club è stata la nascita della Scuola di Volo che ha visto, nel giro di pochi mesi, volare i primi sette piloti-soci del Club. Da questa prima positiva esperienza ed in seguito alle numerose richieste il Club ha deciso di proseguire l'attività istruzionale e l'estate 2014 ha visto l'arrivo del velivolo di proprietà del Club, a disposizione degli aspiranti piloti e dei soci.