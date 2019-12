Iniziative natalizie a Favara, Adriano Varisano lancia la sua proposta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Invito l'amministrazione comunale, le associazioni e le attività commerciali collaborino alla riproposizione del programma “Benvenuti a Favara”.

A proporlo è Adriano Varisano, già assessore provinciale e consulente esperto al Comune di Favara allo spettacolo ed eventi, oltre che inventore ed organizzatore di alcuni eventi come, appunto, “Benvenuti a Favara”, “Muntagné della Pace” e il più recente “Boat Party Provincia Agrigento" e l'associazione "Linticchieddri a Milano" con 500 associati.

“Benvenuti a Favara – continua – in un programma annuale di otto giornate, ripetuto per cinque anni consecutivi, dal 2012 al 2017, è riuscita a portare in città migliaia di persone proponendo una formula semplice ed efficace che metteva insieme le tradizioni culinari e il divertimento. Un successo che poi non è stato più riproposto ma che potrebbe rappresentare un momento di importante rilancio per Favara. Per questo – conclude – il mio appello è rivolto ad associazioni, al Comune, ai negozianti, affinché si possa lavorare tutti insieme per la riproposizione di questa formula nell’interesse esclusivo, come sempre, della nostra amata città”.