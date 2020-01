Centro città ancora preda dei vandali: distrutte fioriere in via Madonna degli Angeli

Ennesimo raid vandalico nella notte nel centro storico. Ignoti hanno infatti distrutto alcune fioriere posizionate dai commercianti in salita Madonna degli Angeli facendo rapidamente perdere le proprie tracce.

Comprensibilmente amareggiati i proprietari di bar e ristoranti della zona, che avevano provveduto a proprie spese ad addobbare la vera porta di accesso alla via Atenea. Si tratta, come dicevamo, solo dell'ultimo caso in ordine di tempo: già nelle settimane scorse altre segnalazioni di danneggiamenti erano giunte da altre zone del centro città.