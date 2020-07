Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tornano a casa dopo la fuga d’amore a Lampedusa

Fuga d’amore sulle isole Pelagie conclusa per l’influencer e modella empedoclina, Clizia Incorvaia, e il suo fidanzato Paolo Ciavarro. La coppia, nata nella casa del "Grande Fratello Vip” è rientrata a Porto Empedocle oggi, dopo aver trascorso una settimana di vacanza sulle suggestive spiagge per festeggiare i tre mesi del loro fidanzamento.

L'empedoclina Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro alla Valle dei Templi

„ L'empedoclina Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro alla Valle dei Templi

Dopo essere scesi dall’aliscafo, per Clizia e Paolo, non sono mancati i selfie con gli ammiratori e poi il ritorno a casa per il pranzo.