Urban center, inaugurazione della sede dopo l'estate

Coordinato da Guido Bissanti, si è tenuto l’ultimo incontro, prima delle ferie estive, dell’Urban Center; una riunione operativa dove il Tavolo di lavoro ha accelerato i tempi per dare alla Città di Agrigento, non solo la sede, ma anche gli strumenti per il coinvolgimento critico della cittadinanza verso la creazione di politiche virtuose e realmente democratiche di trasformazione del territorio.

Si va così verso l’apertura della sede fisica dell’Urban Center, che vedrà la sua inaugurazione, dopo le festività estive, nello splendido Palazzo dei Filippini. Per la prima volta i cittadini di qualunque età potranno vedere e percepire concretamente quella che sarà la città di Agrigento del prossimo futuro e partecipare concretamente con idee e progetti alla sua realizzazione tangibile, anche tramite strumenti informatici e web.