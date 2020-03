Una caditoia soprelevata al Villaggio Mosè, Mareamico: "Passaggio comodo per i roditori"

Il Comune di Agrigento avrebbe realizzato, in via Toscana al Villaggio Mosè, una caditoia soprelevata. La nuova strutture, dovrebbe permettere di attenuae il fenomeno degli allagamenti in zona.

A segnalare l'accaduto è l'associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico. "Purtroppo - dice in una nota - nella condotta sottostante esiste da anni una commistione tra acque bianche e fogne, documentata dallo stesso comune, dall'Asp e dall'Arpa, che causa cattivi odori e problemi sanitari per la presenza di topi e scarafaggi. Oggi - condlude Mareamico - questa geniale caditoia premetterà il passaggio più comodo dei roditori in strada".