Banco alimentare, via a Grotte la raccolta "Un carrello di speranza"

Raccolta alimenti per le persone bisognose, nasce a Grotte "Associazione 92020". Prima iniziativa, realizzata nei giorni scorsi, "Un carrello di Speranza", una raccolta di generi alimentari di prima necessità che andranno distribuiti ai più deboli.

"Presso i supermercati di Grotte troverete un punto di raccolta - spiegano dall'associazione - Ci aspettiamo la vostra generosa collaborazione. Lo scorso venerdì - continuano - abbiamo concordato con gli esercenti ed il parroco della Chiesa Madre l’avvio del Banco Alimentare, riscontrando grande entusiasmo. Questa mattina apprendiamo che anche il Comune vuole partecipare attivamente nell’organizzazione del Banco Alimentare e per comunione d'iniziativa ne attendiamo comunicazione".

L'associazione spiega di aver già consegnato in chiesa prima raccolta, avvenuta grazie alla disponibilità dei consiglieri del MoVimento 5 Stelle di Grotte, Angelo Costanza, Mirella Casalicchio, Salvatrice Morreale, Giada Vizzini, che hanno donato i gettoni di presenza, ricevuti per l'anno 2018, per acquistare beni di prima necessità.

"Abbiamo bisogno di solidarietà, oggi più che mai - concludono -. Crediamo che una piccola parte ognuno di noi la può fare, secondo le proprie possibilità. Grazie per il vostro modesto contributo in un momento in cui essere umani fa la differenza!".

