Centro balneare della polizia di Stato, ultimati i lavori di manutenzione

La Questura di Agrigento comunica che ultimati i lavori di manutenzione straordinaria alla struttura nonché il completamento dell’iter afferente la gara pubblica per la gestione dei servizi è imminente l’apertura alla fruizione del pubblico del Centro Balneare della Polizia di Stato, sito sul Viale delle Dune nr. 2 in località San Leone – Agrigento, consentendo lo svolgimento delle attività di protezione sociale e benessere del personale.

La struttura balneare di proprietà del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato – Ente di Diritto Pubblico è dotata di cabine, docce, servizi per disabili, accesso per portatori di handicap, ombrelloni, sdraio, bar e ristorante. La società aggiudicatrice dell’appalto triennale di gestione dei servizi del Centro Balneare assicurerà a mezzogiorno e la sera il servizio ristorante, a pranzo sarà fruibile il servizio di self-service.