La Valle dei Templi incanta la Moldavia, intrecciati nuovi rapporti turistici

Dalla Moldavia nella Valle dei Templi. A lanciare un ponte, nei giorni scorsi, è stato il presidente del Parco archeologico e paesaggistico Bernardo Campo dopo aver partecipato alla Festa della Repubblica promossa dall'ambasciata italiana a Chisinau, nel contesto della quale è stato riservato appunto uno spazio alla Valle dei Templi.

"E’ stata un’occasione per esporre al vasto e qualificato pubblico le peculiarità del bene culturale e l’apprezzamento che i turisti esprimono per lo stesso. Ma anche – sottolinea Bernardo Campo - un modo per rappresentare un nuovo sistema di dialogo con una richiesta turistica sempre più esigente, che ci ha imposto di adeguarne l’offerta, mediante l’utilizzo di elementi di innovazione. Primo tra tutti la grande apertura del sito alla fruizione consapevole e mirata e la elaborazione di programmi di eventi attenti alla possibilità di destagionalizzare il turismo. Uno spazio a parte, che ha riscontrato – continua il presidente – il gradimento di presenti, è stato dedicato alla conoscenza e degustazione dei prodotti a marchio Diodoros".