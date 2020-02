"TheAg", l'attività dedicata ai giovani della provincia: ecco di cosa si tratta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' partita giovedì scorso 13 febbraio, in occasione della prima serata ludica, l'attività di monitoraggio sulle competenze e soft skill previste nell'ambito del progetto “TheAg” (THEater – Agrigento), approvato sul “Fondo regionale per le Politiche Giovanili”.

L'attività si rivolge ai giovani dai 14 ai 35 anni residenti, tra Campobello di Licata, Ravanusa, Canicattì, Licata e nei comuni della Sicilia centro meridionale.

Ai partecipanti sono stati somministrati dei questionari per testare le loro risorse e competenze sul territorio. Obiettivo del monitoraggio è, infatti, quello di valutare le reali conoscenze dei giovani sul territorio in cui vivono e soprattutto sulle loro soft skill, cioè quelle caratteristiche personali importanti in qualsiasi contesto lavorativo perché influenzano il modo in cui si fa fronte di volta in volta alle richieste dell'ambiente lavorativo.