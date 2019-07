Testimone di giustizia escluso da convegno, Cutrò: "Decisione grave e ingiusta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi nell'ambito della presentazione, a Palazzo San Macuto, sede romana della commissione nazionale antimafia, in occasione della relazione annuale sui testimoni di giustizia è stato impedito al testimone, Pino Masciari, di partecipare al convegno. Esprimiamo la nostra ferma indignazione per quella che consideriamo una ingiusta decisione anche nella considerazione che il titolo del convegno richiamava con forza la necessità che la testimonianza di giustizia non sia mai più un cammino in solitudine ma bensì un percorso condiviso e condivisibile. L'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia unitamente al suo presidente Ignazio Cutrò esprimono grave amarezza per quella che crediamo essere una decisione alquanto sciocca resa forse possibile solo dal fatto che la parola solitudine nella vita dei testimoni di giustizia prevale oggi come ieri. Amarezza e indignazione per la decisione di escludere proprio i testimoni di giustizia nel giorno in cui il sottosegretario Luigi Gaetti intendeva fare un bilancio del suo primo mandato come presidente della Commissione Centrale. Non resta che pensare, conclude Ignazio Cutrò, che il bilancio di questo primo anno non può che lasciare integri i nostri dubbi sulla volontà di sostenere e incentivare la collaborazione dei cittadini onesti.