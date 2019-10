Un cursore tattile al Tempio dei Dioscuri: a donarlo sarà il Lions Club

Il neonato Lions Club Valle dei Templi muove i primi passi. La presidente del club service Mariella Antinoro, il prossimo martedì 22 ottobre 2019 alle 10,30 nel corso di una cerimonia consegnerà infatti un cursore tattile con paletto con scritta braille per i non vedenti e large print per gli ipovedenti al Parco archeologico al fine di collocare lo stesso ai piedi del Tempio dei Dioscuri.

Presenti, tra gli altri, saranno il direttore del Parco della Valle dei Templi, architetto Roberto Sciaratta, il presidente dell’Unione Italiana Ciechi di Agrigento, Giuseppe Vitello, che ha collaborato all’iniziativa, e alcuni studenti dell'istituto d’istruzione superiore “Foderà-Brunelleschi”.