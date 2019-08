“E Lucean le stelle - Nessun dorma”, grande successo per il Toscanini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche quest’anno un teatro gremito, ha assistito, nella notte di San Lorenzo, alla terza edizione di “E Lucean le stelle - Nessun dorma” , evento prodotto dall’Istituto Toscanini in collaborazione con il Parco archeologico di Segesta e il Centro Planetario di Palermo. Grandi apprezzamenti per i solisti e l’Orchestra Toscanini diretta magistralmente dal Maestro Alberto Maniaci e per i due Astronomi di Alma Violette Impellizzeri e Eric Villard, ospiti speciali di una magica serata dedicata alla musica e all’astronomia, due forme del sapere molto vicine tra loro, così come l’Astronomo Eric ha fatto notare, riferendosi al “suono” dei pianeti e alla “dinamica” dei loro movimenti che presto sarà tradotta in vere e proprie composizioni Musicali.

Un evento, a cui è intervenuta anche la Direttrice del Parco Archeologico Dott.ssa Rossella Giglio, che ha permesso al pubblico di apprezzare i giovani talenti dei Dipartimenti Classici, Jazz e Pop rock e altresì di conoscere e condividere l’emozione della scoperta dell'esistenza reale dei buchi neri raccontata dalla viva voce dell’astrofisica Violette con un appello finale importante che condividiamo pienamente: salviamo il Pianeta.

Il Direttore Mariangela Longo afferma "Sempre più convinti che Scienziati e Musicisti abbiano tante cose in comune, tra cui la ricerca di Bellezza e il fatto di mettere entrambi a frutto razionalità e intuito creativo, non possiamo che condividere e fare nostro il messaggio lanciato dall’Astronoma Violette per impegnarci tutti di più e ogni giorno per salvare il nostro Pianeta dalla deriva verso cui è diretto, come dimostrano gli evidenti e preoccupanti cambiamenti climatici, The planet must go on!"

Tra i protagonisti dell'evento i Solisti del Toscanini: Stefania Maltese, Jole Pinto (Soprani), Giuseppe Michelangelo Infantino (Tenore), Giuseppe Garra (Baritono), Francesca Bongiovanni, Pasquale Bono, Francesca Bonura, Maria Concetta Maggio, Marcella Nigro, Krizia Vinciguerra (Jazz & Rock singers), Sergio Calì (Vibrafono),Giacomo Tantillo (Tromba Jazz).