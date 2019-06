Il "Team spiagge pulite" pulisce San Leone e chiede interventi al Comune

"Inutile perderci in chiacchiere, andiamo dritto al sodo. Ieri abbiamo constatato la reale situazione del litorale di San Leone. Sebbene il sindaco continui a crogiolarsi sui social, vantandosi delle innumerevoli prodezze per il rinnovamento di San Leone, abbiamo preso atto, con infinita tristezza, che il lido di Agrigento versa in condizioni pietose, documentate dalle nostre foto. Detriti dappertutto, discariche a cielo aperto, lamiere pericolose a riva, tubi fognari in bella vista e cassonetti strapieni".

Inizia così una durissima nota firmta dal "Team spiagge pulite", tra i cui promotori c'è anche il deputato nazionale Michele Sodano.

"Ci chiediamo allora in cosa sia consistita la pulizia straordinaria della spiaggia di San Leone di cui hanno parlato sia Firetto che Hamel, considerando inoltre che la manutenzione delle nostre coste non dovrebbe partire solamente il 15 giugno, ma ben prima", continuano.

Per questo il Team chiede al Comune di "cominciare immediatamente una drastica campagna di educazione e sensibilizzazione all’ambiente" e sostituire i contenitori per i rifiuti "con altri più capienti e svuotati almeno 3-4 volte al giorno, soprattutto nei weekend".

"Chiediamo al sindaco - concludono - di avere il coraggio di prendere posizioni nei confronti di chi gestisce l’impianto fognario e di depurazione di San Leone. Lo scandaloso scoppio delle tubature di ieri nei pressi del vecchio lido Baraonda, è solo uno dei tasselli, di quel puzzle di pericoli, a cui ogni fruitore del mare San Leonino viene esposto. I rischi delle fogne a mare, soprattutto per bambini e anziani, sono altissimi".