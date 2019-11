Gli studenti dello "Sciascia” e dell' "Agrigento Centro" in visita al Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Agrigento - Il Palazzo Comunale di Agrigento, ha aperto le porte, a due istituti scolastici, nel contesto di due specifici progetti agli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia e agli alunni dell’Istituto comprensivo Agrigento Centro .

Il vice-sindaco, Elisa Virone e il segretario comunale Michele Iacono, hanno accolto studenti e docenti spiegando loro come funziona la macchina amministrativa, i compiti e le competenze.

In particolare il progetto dell’istituto comprensivo Agrigento Centro, relativo all’ “Educazione alla cittadinanza attiva” è finalizzato a preparare gli studenti a diventare futuri cittadini attivi, garantendo loro conoscenze, competenze e capacità necessarie a contribuire allo sviluppo e al benessere della società in cui vivono. Per l'ITC Sciascia gli studenti erano accompagnati dalle docenti Maria Picone, Eugenia Sciorino, Giuseppina Parisi e Teresa Sacco. Per Agrigento Centro gli alunni sono stati accompagnati dalle docenti Rita Campione e Antonella Danile.