Cammarata, dopo sei anni riapre la Sp24A: imposti però diversi limiti di velocità

E' stata ufficialmente riaperta stamattina la Provinciale n. 24-A stazione Cammarata-Cammarata (Ponte Giuri), chiusa dal 2013 a causa di problemi di tipo idrogeologico.

I lavori di manutenzione straordinaria erano stati completati lo scorso 2 agosto, consentendo di eliminare il pericolo per la viabilità attraverso la protezione da nuove frane tramite paratie, drenaggi e gabbionate. Realizzate inoltre diverse cunette per lo smaltimento delle acque meteoriche. La riapertura della strada non è tuttavia priva di limitazioni. Con apposita ordinanza del Libero consorzio si impone infatti un limite di velocità a 50 chilometri orari dal km 0+000 al km 1+400 e dal km 1+800 al km 7+850. Un limite di velocità che è ulteriormente ridotto a 30 km/h dal km 1+400 al km 1+800.