Stop all'erosione costiera, aggiudicato l'appalto di 3 milioni di euro

L’erosione costiera di Eraclea Minoa aveva messo in fila diversi pareri. Ambientalisti, ma anche Regione e imprenditori. Tutti hanno sperato in un intervento adeguato per fare fronte all’importante fenomeno naturalistico. Oggi, la buona notizia. L’appalto per fronteggiare la grande emergenza è stato aggiudicato. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Cattolica, Santo Borsellino. Un progetto importante e urgente che ammonta a circa 3 milioni di euro. L’intervento prevede la realizzazione di tre pannelli sub ortogonali, ma anche al rifacimento della spiaggia. Un traguardo importante che proietta la zona ad un rilancio anche e soprattutto turistico.

