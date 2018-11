"Orange the world", si illuminano i maggiori siti della città: messaggio contro la violenza sulle donne

Tra il 25 novembre e il 10 dicembre ( Soroptimist Day), periodo di attivismo contro la violenza sulle donne saranno illuminati di arancio siti di grande visibilità sia nel centro città che nella Valle, aderendo al progetto delle nazioni Unite "Orange the world". In collaborazione con il Comune di Agrigento saranno illuminate le "Case troglodite" nel centro storico e “Porta di Ponte” nel centro cittadino mentre, grazie, al supporto dell’Ente Parco sarà illuminato "L’Ulivo Patriarca" simbolo della Valle dei Templi. Sarà illuminato ,altresì, il busto del filosofo Empedocle nell’atrio del Liceo Classico “Empedocle”.

Il 25 novembre verrà proiettato in tutti i cinema cittadini , lo spot "Libera di dire No" realizzato dal Soroptimist Club Agrigento per sensibilizzare la cittadinanza e dare massima valenza alla tematica.