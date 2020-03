Coronavirus, il Libero consorzio attiva servizio di consulenza psicologica per i dipendenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Entra nel vivo il progetto relativo all'attivazione dello sportello di consulenza psicologica di supporto riservato ai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, già autorizzato dal direttore segretario generale Caterina Moricca nell’ambito del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro gestito dal dirigente Teresa Deleo e dallo psicologo Nino De Miceli. Si tratta di un progetto innovativo nell'ambito degli Enti Locali a livello nazionale.

L'iniziativa di consulenza psicologica di supporto è dedicata ai dipendenti del Libero Consorzio che ne facciano esplicita richiesta. La consulenza vuole fornire delle risposte personalizzate, nel rispetto del massimo riserbo e della privacy dei richiedenti. Un atteggiamento psicologico valido, secondo quanto indicato dal Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro, può aiutare non solo chi lo attua ma anche gli altri familiari, innescando un circuito virtuoso, e aumentando il “quoziente di resilienza” dei singoli, della famiglia, della comunità.

Poiché viene segnalato che sono in aumento le persone che chiedono aiuto psicologico, anche se molti sono preoccupati o trattenuti dal timore di avere contatti personali, la modalità si svilupperà secondo il seguente schema: Il dipendente interessato dovrà inviare un sms ad un numero definito (cell. 3316749422), riportando sinteticamente la problematica di cui vuole consulenza, il numero telefonico in cui vuole essere chiamato ed eventualmente anche l'orario preferito. Successivamente, in tempi ragionevolmente brevi, verrà contattato per una consulenza telefonica di aiuto e sostegno. Di norma per ogni richiesta verrà erogato un intervento psicologico di circa mezz'ora, salvo casi specifici. Ai fini solamente statistici verrà tenuto un registro esclusivamente numerico delle chiamate e delle motivazioni riportate.

Le strategie operative riguardano anche una modalità di comunicazione efficace. Questa modalità si svilupperà con la costruzione di una pagina informativa sul sito del Libero Consorzio dove verranno inseriti vari materiali utili ad aiutare gli utenti per superare lo stress da Covid 19. Si tratta di materiali ufficiali per lo più provenienti dai siti come quello degli ordini professionali degli psicologi.