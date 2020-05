Slow food Agrigento al fianco dei "Volontari di strada": donazione per i bambini bisognosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Slow Food è un’ associazione internazionale che si occupa di cibo, biodiversità ecc. La condotta Slow Food di Agrigento, sensibile al grave problema economico che sta vivendo il paese, ha donato una somma di denaro a favore dell’associazione “Volontari di strada” per aiutare i bambini meno fortunati della città. La somma di denaro, versata sul conto corrente di una farmacia di Agrigento , sarà destinata all’acquisto di prodotti alimentari e non quali latte per neonati, omogeneizzati, pannolini e ,se necessario, anche medicine. I titolari della farmacia inoltre, essendo soci Slow Food, si sono impegnati a effettuare uno sconto particolare sui prodotti che i Volontari di strada preleveranno dal conto. A detta dei Volontari di strada c’è un reale e forte bisogno di questi prodotti per minori ,che quasi nessun ente né pubblico né privato mette a disposizione. Tutto il consiglio direttivo è stato concorde nell’approvare l’iniziativa . In questo particolare momento storico, l’associazione Slow Food, oltre alle sue iniziative sociali e culturali, ha deciso di sostenere le famiglie più bisognose con bambini piccoli.