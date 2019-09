Sit in lavoratori, Mucci: "Grato al nostro prefetto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A nome della USB Unione Sindacale di Base che rappresento e di tutti i lavoratori che Ella ha voluto ricevere in occasione del sit-in del 11. c.m, desidero rivolgerLe i migliori ringraziamenti.



Ho sempre considerato la figura del Prefetto come l’espressione più alta e compiuta, in sede locale, dello Stato. Organo supremo che regola e garantisce la libera e civile convivenza dei cittadini che ne fanno parte.



Ho avuto modo nel corso di questi mesi, da cittadino e nella qualità di dirigente sindacale, di apprezzare ed ammirare la Sua intensa attività istituzionale e la Sua presenza costante e attenta sul territorio di questa Provincia in occasione della insorgenza di diverse criticità ed istanze avanzate dai cittadini. Lo Stato che Ella rappresenta è dunque più che mai presente.