Siculiana in festa per il centesimo compleanno di nonna Virginia

Un compleanno davvero speciale quello festeggiato questo pomeriggio a Siculiana dalla signora Virginia Tamburello: circondata dall’affetto dei suoi familiari e da molti concittadini ha spento 100 candeline. A celebrare questo importante traguardo c’era anche il sindaco Leonardo Lauricella con la giunta comunale. L’amministrazione ha celebrato questo giorno, indimenticabile per la festeggiata, con la torta, lo spumante e una targa. Per lei, anche l’omaggio di un mazzo di fiori. Presente anche don Giuseppe Carbone per una benedizione speciale.

Una vita, quella della centenaria, trascorsa tra il lavoro nei campi e l’impegno di crescere da sola i suoi cinque figli, dopo essere rimasta vedova all’età di 47 anni. Oggi nonna Virginia conta al seguito 13 nipoti e 9 pronipoti. Tutti insieme a lei, per festeggiare questo indimenticabile momento.