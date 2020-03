L'Esercito lascia Siculiana? Il sindaco: "Sbarchi fantasma, i militari restino"

I militari dell'Esercito lasceranno Siculiana e verranno trasferiti ad Agrigento? Se ne parla, e anche con insistenza, in paese. Si tratta di quelle unità dell’esercito che hanno svolto le attività di controllo da quando è stato reso operativo il centro d’accoglienza per i migranti di Villa Sikania. Militari che, in questi anni, hanno presidiato diverse zone del paese garantendo la sicurezza dei cittadini. Dopo la chiusura del centro, avvenuto in autunno, le pattuglie hanno comunque continuato a sorvegliare la città.

Adesso, di fronte all’ipotesi di un possibile trasferimento dei militari, i cittadini si dicono preoccupati. Questo perché Siculiana, nell’ambito dei paesi della provincia, è una delle zone maggiormente colpite dagli sbarchi fantasma. "In un periodo d’emergenza sanitaria di carattere nazionale, dovuto al contagio da Coronavirus, si teme che l’arrivo di migranti non sottoposti a controlli, possa essere causa di rischi da non sottovalutare - ha reso noto il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella - . La presenza dei militari sul territorio, in un contesto storico come questo, potrebbe rappresentare una maggiore garanzia per la sicurezza e la tutela dell’incolumità pubblica". Il sindaco di Siculiana ha dunque lanciato un appello alle istituzioni affinché venga presa in considerazione la possibilità di lasciare la città sotto il controllo dall'Esercito. Il primo cittadino chiede di dislocare le unità militari in primo luogo lungo le coste, dal momento che gli sbarchi fantasma si registrano soprattutto sulle spiagge di Giallonardo e Torre Salsa.