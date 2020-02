Via libera alla sepoltura dei cani nei cimiteri, approvato emendamento all'Ars

Sì ai cimiteri comunali per gli animali di affezione. A disporlo è la nuova legge regionale in materia di polizia mortuaria e attività funeraria che, tra le altre cose, dispone che i comuni si dotino di una sala specifica per i funerali civili.

L'emendamento che consentirà la sepoltura anche dei nostri amici a quattro zampe è stato presentato dal presidente della commissione Ambiente Giusi Savarino.

"Ho pensato che questa importante legge di riforma del settore non potesse non disciplinare anche la sepoltura degli animali - dichiara -. Un provvedimento giusto e degno del legame che si crea con i nostri amici a 4 zampe: loro fanno parte delle nostre famiglie e vanno trattati con rispetto, anche nel momento del decesso".

Se bisogna capire quanto tempo sarà necessario prima che i cimiteri si adeguino alle nuove disposizioni, dato che sarà probabilmente necessario anche effettuare degli interventi strutturali all'interno delle aree di sepoltura, certamente si tratta di un importante passo avanti rispetto al passato, con i cani e i gatti che venivano gestiti, sostanzialmente, alla stregua di un rifiuto speciale.