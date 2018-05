Miss Reginetta d'Italia, al via le selezioni dell'Agrigentino

La finale nazionale della scorsa edizione del concorso di bellezza “Miss Reginetta d’Italia”, si è tenuta a Porto Sant’Elpidio, ha visto come protagonista la provincia di Agrigento con la premiazione con una fascia nazionale dell’agrigentina Oriana Fabrizio. Il risultato ottenuto ha costituito per la premiata – Oriana Fabrizio - una bella opportunità che l’ha vista protagonista in uno shooting fotografico organizzato a Roma da una notissima stilista italiana.

Anche quest’anno il concorso costituisce una concreta opportunità per tutte le aspiranti modelle e fotomodelle. Infatti, la vincitrice e anche le miss fasciate durante la finale nazionale, ogni anno ottengono copertine di riviste a carattere nazionale, omaggi dagli sponsor, ma soprattutto contratti di lavoro nel mondo del cinema, della moda e dello spettacolo.

Quest’anno il concorso è organizzato su 5 tappe di selezione e una finale provinciale. Verranno fasciate in tutto 10 ragazze che parteciperanno alla finale regionale che si terrà a Marina di Ragusa il 21 agosto.

Oltre alle sfilate tutte le partecipanti verranno fotografate da Antonella Speziale e Giovanni Bartolomeo – autore della foto della copertina del libro “E niente” di Marco Morrone noto come “Saluta Andonio”.

Le “Miss” vincitrici della finale regionale avranno accesso diretto alla finale nazionale che avrà luogo dal 4 al 7 settembre 2018 a Cervia (RA).