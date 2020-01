Anche a Burgio come a Ribera i Lions a lavoro per la sicurezza nelle scuole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è concluso con successo il Corso di Formazione per Addetti antincendio organizzato presso l’I.C. “Roncalli” di Burgio in collaborazione del Lions Club di Ribera. Il presidente del Lions Club di Ribera, Pippo Vinci, si è detto particolarmente orgoglioso per aver contribuito a formare personale scolastico in servizio a Ribera, Calamonaci, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Caltabellotta e Sant'Anna. A tenere i corsi per la parte teorica è stato l'esperto dei Lions architetto Giuseppe Mazzotta, che con un modo di porgersi serio, ma intercalato da momenti di alleggerimento, è riuscito ad accattivarsi l'interesse delle platee senza i cali di attenzione che spesso caratterizzano certi incontri.

Nelle scorse settimane si era tenuto il corso per il personale di tutti istituti comprensivi di Ribera, che le dirigenti scolastiche Paola Triolo, Maria Paola Raia e Anna Maria Conti avevano salutato positivamente per l'altro valore aggiunto che lo stesso offriva al fine di ottimizzare la sicurezza a scuola. Nell'organizzazione di detto corso era stato coinvolto il responsabile della sicurezza dell’i.c. “Crispi”, architetto Sebastiano Ragusa, mentre agli incontri di Burgio hanno partecipato i responsabili della sicurezza dell’i.c. “Roncalli”, architetti Francesco Mazzotta e Ciro Radosta. I corsi si sono potuti tenere grazie alla disponibilità della System Fire di Alfonso Falzone, presente a Burgio, il cui papà Gino, vigile del fuoco in congedo e formatore, ha tenuto le esercitazioni all'uso dei sistemi di spegnimento portatile inpartendo istruzioni dettagliate e precise.

È grazie ad iniziative di questo tipo che le scuole potranno dotarsi di personale formato, che si spera mai potrà mettere in pratica quanto appreso. Forti ed emozionanti sono stati alcuni filmati proposti, che hanno messo in rilievo l'importanza delle misure di prevenzione, sia nell'ambito scolastico che in ogni altro luogo dove gli incidenti possono accadere. Il presidente di zona dei Lions, Gero Maggio, ha salutato lavori sia a Ribera che a Burgio ponendo l'accento sull’impegno dei Lions nel territorio.

Il dirigente scolastico del i.c. “Roncalli” di Burgio, Vito Ferratelli, delegato la Vicaria ins. Rosanna Danna che ha avuto parole di ringraziamento per il Lions Club di Ribera, ricambiato con la consegna alla scuola del gagliardetto del Club, affidato alle mani della prof.ssa Pina Porrello, in chiusura dei lavori.