Scomparsa Francesco Morgante, il cordoglio dell'associazione "Strada degli scrittori"

L’associazione “Strada degli Scrittori” esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’avvocato Francesco Morgante, presidente e amministratore delegato della società “Italkali”, tra i partner del Master di scrittura che avrà il via il prossimo 7 luglio ad Agrigento.

"Proprio in queste settimane – spiega il direttore dell’associazione, Felice Cavallaro – si era al lavoro per inserire le miniere di sale di Racalmuto, quelle dei ‘carusi’ raccontati da Leonardo Sciascia nelle sue ‘Parrocchie di Regalpetra’, come tappa della ‘Strada degli scrittori’ al fine di valorizzarne gli aspetti culturali e storici. Va via un grande capitano d’industria della Sicilia. Alla famiglia Morgante le condoglianze di tutti noi”.