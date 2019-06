Il romanzo "Il venditore di attimi" di Accursio Soldano diventerà un film con la regia di Rocco Mortelliti. Il produttore Roberto Siepi, presidente della Moviestart production, casa di produzione cinematografica di Pesaro e il regista, (La scomparsa di Patò) ne parleranno oggi per la prima volta, sul canale Sky. “Il venditore di attimi” è il romanzo d’esordio dello scrittore e giornalista saccense Accursio Soldano. Di questo romanzo era già stato fatto un adattamento teatrale messo in scena, in concorso, la Fringe festival di Roma per la regia di Mariella Gravinese.

Racconta di Alfred, un uomo ancor giovane, con un discreto lavoro in un ristorante e una bella famiglia di cui fanno parte la moglie Greta e la figlia Teresa che si trova in un momento difficile. E’ scoraggiato per le infinite ma, comunque, normali difficoltà della vita che ora egli vede come rilevanti, a tratti insormontabili. Si reca, così, sulla spiaggia per porre fine alla sua esistenza. Ma, come in un film o in un sogno, qualcuno s’avvicina proprio nel momento cruciale. Si tratta di uno sconosciuto che gli fa, senza presentarsi, strani discorsi dalla storia di Mary Poppins ad altre vicende ad Alfred sconosciute. E’ l’uomo a raccontarle, tirando fuori dalla propria valigia fogli ricchi di annotazioni e di ricordi.