Educatori ambientali, Marevivo organizza un corso a Sciacca

Marevivo Sicilia organizza un corso per educatori ambientali della durata di 54 ore, nella sede di Sciacca. E' rivolto a giovani fino a 35 anni d’età, appassionati di mare e d’ambiente.

I corsi di formazione sono gratuiti e finalizzati all’inserimento di nuove figure che andranno ad aumentare il numero di operatori impiegati nelle attività dell’associazione. "Saranno considerati titoli preferenziali - spiegano gli organizzatori - il possesso di eventuali brevetti subacquei o la frequenza di una facoltà universitaria ad indirizzo scientifico".

La parte pratica si effettuerà con attività escursionistiche e in affiancamento ad operatori di Marevivo già impegnati in attività in corso di sviluppo nelle isole Eolie ed Egadi.