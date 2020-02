Eremo della Quisquina, a "caccia" di fondi per potenziare i flussi turistici

La ristrutturazione dei servizi igienici, che ormai versano in precarie condizioni, e il recupero della piccola stalla che si affaccia sul cortile d’ingresso principale per adibirla a locale di accoglienza turistica. Serviranno a questo - al buon funzionamento dell'Eremo della Quisquina - i fondi che, eventualmente, verranno assegnati al Comune di Santo Stefano Quisquina. Comune che ha concluso l'iter procedurale della consegna della documentazione a corredo della domanda di sostegno a valere sull'azione 1.1.1 "Vivere e viaggiare nel distretto rurale di qualità dei Sicani del Pal Sicani"-"PSR Sicilia 2014/2020". La domanda era stata presentata il 23 gennaio, impegnati i partners associazione Quisquinachannel, Pro Loco di Santo Stefano Quisquina, l’associazione Via delle Rondini e 31 destinatari di attività commerciali di vario genere presenti sul territorio.

"Si tratta di un progetto ambizioso che punta sulle bellezze paesaggistiche, naturali e architettoniche della zona per migliorare il flusso turistico grazie ad un centro di accoglienza e ad una segnaletica adeguata rafforzando i servizi al turista, alle imprese agricole e agrituristiche, ai ristoratori e uno sguardo particolarmente attento anche ai percorsi per diversamente abili" - ha spiegato il sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore - . Il Comune di Santo Stefano Quisquina è capofila del partenariato e beneficiario dell’azione.

Nell'attesa fiduciosa del buon esito della graduatoria, l’amministrazione comunale, con gli assessori al Turismo Giovanna Ferraro e ai Lavori pubblici Ignazio Schillaci che hanno seguito meticolosamente le fasi di elaborazione e presentazione del progetto, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato con impegno e determinazione alla compilazione dell'intero complesso iter burocratico: i partner, le attività commerciali, l'area tecnica del Comune di Santo Stefano Quisquina e i referenti del Gal Sicani.