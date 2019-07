San Leone, riapre centro balneare della Polizia di Stato

Riapre il centro balneare della polizia di Stato al viale delle Dune, a San Leone. La struttura, di proprietà del fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, è dotata di cabine, docce, servizi per disabili, accesso per portatori di handicap, ombrelloni, sdraio, bar e ristorante.

"La società "Mirasole srl", aggiudicatrice dell’appalto triennale della gestione dei servizi del centro balneare - spiega la Questura con una nota -, assicurerà il servizio ristorante a pranzo e a cena. A pranzo sarà fruibile anche il servizio di self service". All'interno è disponibile anche la connessione gratuita alla rete Wi-Fi.

"Gli interessati alla fruizione della struttura balneare appartenenti alle forze dell’ordine e della pubblica amministrazione - aggiunge la Questura - per ulteriori notizie possono contattare il numero fisso 0922/627348 o il recapito mobile del gestore 389/0956103 – 391/1491073".