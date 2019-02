Attivato un servizio docce, lavanderia e cambio biancheria per i bisognosi

Servizio docce, lavanderia e un cambio biancheria: ad avviarlo, gratuitamente, è la Caritas di Cammarata e San Giovanni Gemini ha attivato gratuitamente a favore degli indigenti dei due paesi, nei locali dell’Oratorio don Michele Martorana che si trovano in piazza Alcide De Gasperi a San Giovanni Gemini. La struttura, in base alle effettive necessità delle persone che versano in condizioni di disagio economico e sociale, viene aperta secondo le modalità di coordinamento da effettuarsi a cura del centro di ascolto Caritas a cui ci si può rivolgere il lunedì dalle 16.30 alle 18 e il mercoledì dalle 9.30 alle 11. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia.

Durante l’anno 2018 i parroci di Cammarata e San Giovanni Gemini e gli animatori Caritas hanno avviato, condiviso e finalizzato il progetto Caritas 8 per 1000 "Esserci per te", cofinanziato in gran parte dalla Caritas Diocesana di Agrigento: grazie a tale progetto sono stati realizzati lavori idraulici e edili con fornitura e posa in opera di materiali che hanno consentito la riattivazione di quattro docce; inoltre il centro di ascolto, il centro alimenti e il centro vestiario della Caritas sono stati potenziati con l’ acquisizione di attrezzature indispensabili per poter meglio operare con più organizzazione, in sicurezza ed efficienza a favore degli assistiti. Il servizio igiene personale vuole essenzialmente garantire la dignità della persona umana e far sì che attraverso alcune dinamiche relazionali ciascuno possa sentirsi pulito, sorridente, non emarginato ma al centro dell’attenzione.